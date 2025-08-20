Украинские диверсанты пытались прорваться к Крыму на катерах

Вооруженные силы России сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины прорваться на катерах к Крыму. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«‎Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражен нашими военнослужащими», — сказал глава региона.

18 августа Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста. По данным ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

Машина прибыла в Россию с территории Украины транзитом через ряд стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Планировалось, что транспортное средство передадут другому водителю, который должен был направиться в Крым через мост.

