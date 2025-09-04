Задержание проникших в Брянскую область диверсантов ВСУ попало на видео

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал видео с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых обнаружили в Брянской области. Запись появилась в Telegram-канале журналиста.

Кадры были сняты сотрудником Росгвардии. На них видно одного из украинских солдат с поднятыми вверх руками, при этом на него направлено дуло автомата. Голос за кадром говорит, что один из диверсантов был ликвидирован, еще один получил ранение.

Также в ролике показано, как бойцов ВСУ уложили лицом в землю и допросили. Один из диверсантов рассказал, что им было поручено устроить взрыв на железной дороге.

4 сентября Сладков в своем Telegram-канале написал, что в Брянскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При себе военные ВСУ имели взрывчатку и, по словам журналиста, их главной целью был подрыв железнодорожной инфраструктуры. В публикации подчеркивалось, что диверсанты были ликвидированы росгвардейцами.

В тот же день министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся на моторной лодке добраться до островной зоны реки Днепр и высадиться здесь. Операторы дронов Вооруженных сил РФ нанесли удары по маломерному судну, потопив его.

Ранее российские военные уничтожили ДРГ ВСУ у границы в Сумской области.