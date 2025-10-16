Житель села Устинка Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ

В селе Устинка Белгородского района в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате детонации беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне авто, скончался на месте…», — сообщил он.
Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшего местного жителя.
Этим же утром Гладков сообщил, что украинские войска атаковали автомобиль в селе Красный Октябрь в Белгородской области. В результате водителя транспортного средства госпитализировали. Врачи оказывают помощь пострадавшему.
11 октября стало известно, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец».
Ранее в Белгородской области три человека пострадали из-за атаки ВСУ.