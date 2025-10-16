ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал человек

Гладков: житель белгородского села Красный Октябрь пострадал во время атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Красный Октябрь в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Красный Октябрь вражеский беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

Информации о других последствиях вражеской атаки на данный момент не поступало.

11 октября стало известно, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец».

6 октября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки ВСУ на населенный пункт. По его словам, инцидент произошел в Калининском районе города.

Ранее в Курской области женщина пострадала от украинского беспилотника.