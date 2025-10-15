В Белгородской области два чиновника пострадали из-за атаки ВСУ

Гладков: два чиновника пострадали при атаке ВСУ на округ Белгородской области

Три мирных жителя пострадали при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском районе и Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации», — говорится в сообщении.

По его словам, первый получил травму от детонации мины и осколочное ранение грудной клетки. В свою очередь, у замглавы Козонькой администрации, помимо минно-взрывной травмы, осколки ранили ногу и поясницу. Обоим оказывается необходимая помощь в Грайворонской районной больнице.

Гладков добавил, что в селе Березовка (Борисовский район) в результате атаки FPV-дрона пострадал водитель автомобиля. Мужчина госпитализирован в Борисовскую районную больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также врачи обнаружили у него осколочные ранения ноги, плеча и спины.

11 октября стало известно, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец».

Ранее в Запорожской области в результате атаки ВСУ пострадал подросток.