ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в Горловке

Мэр Приходько: ВСУ с помощью дрона атаковали автобус в Горловке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район)», — написал глава города.

Приходько добавил, что в результате атаки пострадали четыре человека.

6 октября Приходько сообщил, что мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки ВСУ на населенный пункт. По его словам, инцидент произошел в Калининском районе города.

4 октября в результате атаки вражеских дронов пострадали сразу двое местных жителей. Женщина получила ранения в центре города, вторым пострадавшим стал мужчина из жилого массива «Строитель».

Ранее в Горловке беспилотники ВСУ атаковали три автобуса.