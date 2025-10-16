На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области возможны проблемы с электричеством из-за атаки ВСУ

Гладков: в Валуйском округе могут быть отключения электричества после атаки ВСУ
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В связи с этим в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения», — написал Гладков.

В данный момент аварийные службы региона занимаются работами по ликвидации последствий.

Этим же утром Гладков сообщил, что украинские войска атаковали село Красный Октябрь в Белгородской области. Был атакован автомобиль, его водителя госпитализировали. Врачи оказывают помощь пострадавшему.

11 октября стало известно, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец».

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали бойцы подразделения «Орлан».

