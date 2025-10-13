В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали бойцы подразделения «Орлан»

Гладков: в Шебекино при атаке БПЛА пострадали два бойца подразделения «Орлан»

Два бойца подразделения «Орлан» пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчин доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших врачи диагностировали осколочное ранение плеча и минно-взрывную травму, у второго — минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, шеи, конечностей, туловища.

«После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) также был поврежден один автомобиль. Другая информация о последствиях удара в данный момент уточняется.

Днем 13 октября украинский БПЛА атаковал комбайн, работавший в поле неподалеку от села Бочковка в Белгородском районе. Как рассказал Гладков, ранения получил водитель. Его доставили в Октябрьскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Ростовской области два человека пострадали при падении дрона ВСУ на жилой дом.