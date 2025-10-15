Дело экс-замглавы Минобороны Попова направлено в военный суд

Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

В ведомстве отметили, что сотрудники ведомства завершили расследование в отношении Попова.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

21 августа Попову продлили арест. Заседание прошло в закрытом режиме без участия обвиняемого, так как он находится в госпитале.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.