Трамп пригрозил «разоружить» ХАМАС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем заявил, что палестинское движение ХАМАС «обещало» ему сложить оружие, однако если этого не произойдет, то его разоружат силой. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», — пригрозил американский лидер.

14 октября Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного соглашения по Газе. Он предполагает разоружение ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителей движения, что они считают этот вопрос «сложным и запутанным».

13 октября президент США в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

