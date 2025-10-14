Лукашенко оценил политику Трампа по ближневосточному региону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку политике американского коллеги Дональда Трампа по «наведению порядка на Ближнем Востоке», передает агентство БелТА.

«Я абсолютно поддерживаю эти шаги президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке», — сказал он в ходе совещания.

По словам политика, действия американского президента могут привести к созданию единого Палестинского государства, в состав которого войдет сектор Газа. Белорусский лидер подчеркнул, что благодаря этому жители региона наконец-то «получат возможность там нормально жить».

До этого Александр Лукашенко заявил, что решение не давать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира является большой глупостью.

Лукашенко напомнил, как некий экс-президент США, предположительно, Барак Обама, получил Нобелевскую премию, «ничего не сделав для ее получения». Белорусский лидер назвал решение Нобелевского комитета близоруким и отметил вклад Трампа в достижение мира в проблемных регионах.

Ранее Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры.