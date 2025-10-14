В ХАМАС заявили о готовности восстановить отношения с Палестинской администрацией

Движение ХАМАС готово восстановить отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки.

«Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской [национальной] администрацией», — сказал собеседник канала.

По его словам, ХАМАС не намерен конфликтовать с ПНА.

При этом источник назвал вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа сложным и запутанным, но пообещал, что решение будет найдено. Он отметил, что у ХАМАС есть только «простое оружие». Собеседник добавил, что обсуждение вопросов, связанных с разоружением и будущим управлением анклавом, должно идти на базе национального консенсуса.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Утром 13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

