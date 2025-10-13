SHOT: в пригороде Ростова-на-Дону произошло не менее пяти взрывов из-за ПВО

В пригороде Ростова-на-Дону прогремело не менее пяти мощных взрывов, предположительно связанных с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, местные жители примерно 20 минут назад услышали серию взрывов в северной и северо-восточной части города. Очевидцы отмечают, что после громких хлопков сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

На данный момент официальной информации о причинах происшествия и возможных последствиях не поступало. Экстренные службы проверяют полученные сообщения.

В ночь на 13 октября губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке дронов на Ростовскую область пострадали два человека. Он уточнил, что около полуночи в городе Белая Калитва дрон упал на дом и разрушил его крышу. Здание загорелось. Двух человек ранило осколками, сейчас им помогают медики скорой помощи. Пожарные начали тушить возгорание.

Вечером 12 октября Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за почти три часа уничтожили над пятью регионами страны 37 беспилотников ВСУ самолетного типа.

