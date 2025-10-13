БПЛА пробил крышу жилого дома в Ростовской области, есть раненые

В Ростовской области два человека пострадали при падении дрона на жилой дом

При воздушной атаке дронов на Ростовскую область пострадали два человека. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что около полуночи в городе Белая Калитва дрон упал на дом и разрушил его крышу. Здание загорелось. Двух человек ранило осколками, сейчас им помогают медики скорой помощи. Пожарные начали тушить возгорание.

До этого в Феодосии в Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу. Там тоже начался пожар. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили в небе над полуостровом более 20 беспилотников. Жители Крыма не пострадали. Власти призвали их сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Прошлым вечером российские средства ПВО за почти три часа уничтожили над пятью регионами страны 37 беспилотников ВСУ самолетного типа. С 20:15 до 23:00 один БПЛА был нейтрализован в Белгородской области, по два — над Курской областью и акваторией Азовского моря, 15 — над акваторией Черного моря и 17 — над Крымом.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.