Почти 40 БПЛА атаковали регионы России меньше, чем за три часа

Минобороны сообщило об уничтожении 37 дронов над пятью регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за почти три часа уничтожили над пятью регионами страны 37 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:15 до 23:00. Один БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, по два — над Курской областью и акваторией Азовского моря, 15 — над акваторией Черного моря и 17 — над Крымом.

До этого стало известно, что в Курской области беспилотник ВСУ атаковал деревню Гирьи Беловского района. При налете пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

А в Белгородской области FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали город Шебекино. Один беспилотник ударил по многоквартирному дому. В здании были повреждены стекла двух квартир и фасад. При взрыве второго БПЛА загорелась машина. Ее потушили местные жители. У соседнего автомобиля были разбиты стекла и поврежден кузов.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.

Атаки БПЛА на Россию
