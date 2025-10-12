Почти 40 БПЛА атаковали регионы России меньше, чем за три часа

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за почти три часа уничтожили над пятью регионами страны 37 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:15 до 23:00. Один БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, по два — над Курской областью и акваторией Азовского моря, 15 — над акваторией Черного моря и 17 — над Крымом.

До этого стало известно, что в Курской области беспилотник ВСУ атаковал деревню Гирьи Беловского района. При налете пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

А в Белгородской области FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали город Шебекино. Один беспилотник ударил по многоквартирному дому. В здании были повреждены стекла двух квартир и фасад. При взрыве второго БПЛА загорелась машина. Ее потушили местные жители. У соседнего автомобиля были разбиты стекла и поврежден кузов.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.