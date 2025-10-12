В отличие от Украины и стран Запада, Россия может производить все необходимое для ведения современного конфликта. Об этом заявил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По оценке эксперта, Россия может производить военные компоненты, «не истощая ресурсы других отраслей экономики». Со стороны видно, что Россия может производить «все материалы для ведения современной войны», утверждает Джонсон.

В то же время, отметил экс-аналитик ЦРУ, Украина, США и Европа на это не способны, доказав свою несостоятельность. В данный момент наступает новая фаза конфликта на Украине, где Москва может проводить операции по всей линии соприкосновения, сказал Джонсон.

«У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского.