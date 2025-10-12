На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ назвал главное преимущество России перед Украиной и Западом

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия вступила в новую фазу конфликта на Украине
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В отличие от Украины и стран Запада, Россия может производить все необходимое для ведения современного конфликта. Об этом заявил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По оценке эксперта, Россия может производить военные компоненты, «не истощая ресурсы других отраслей экономики». Со стороны видно, что Россия может производить «все материалы для ведения современной войны», утверждает Джонсон.

В то же время, отметил экс-аналитик ЦРУ, Украина, США и Европа на это не способны, доказав свою несостоятельность. В данный момент наступает новая фаза конфликта на Украине, где Москва может проводить операции по всей линии соприкосновения, сказал Джонсон.

«У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами