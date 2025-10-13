В Крыму БПЛА атаковал нефтебазу

В Феодосии в Крыму украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтебазу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — рассказал он.

По словам Аксенова, все профильные службы уже работают на месте инцидента.

При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников.

Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

12 октября в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили девять снарядов реактивной системы HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника ВСУ. В ведомстве также подсчитали, что с начала специальной военной операции украинская армия лишилась 89 600 БПЛА.

Ранее власти Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль.