Российские военные взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Российские войска взяли под контроль южную часть Молодецкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он назвал обстановку в населенном пункте «горячей».

«Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — сказал Пушилин.

12 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска наступают с севера, востока и юга на город Северск в ДНР. По его словам, военные проводят разведку боем и пока не закрепились в населенном пункте. Также наступление идет с востока — из районов Верхнекаменского и Серебрянки — и с южного фланга. Эксперт назвал действия Вооруженных сил РФ «полуохватом населенного пункта». Он отметил, что прямой штурм укрепленных позиций противника был бы нецелесообразен.

8 октября Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ могут в скором времени взять под полный контроль город Красный Лиман. Глава ДНР отметил, что военные постоянно улучшают свои позиции на этом направлении и в настоящее время ведут бои в Ямполе.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте.