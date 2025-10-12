На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкие авиакомпании потребовали сбивать неопознанные беспилотники

Глава BDF Гербер: авиакомпании ФРГ требуют сбивать БПЛА над аэропортами
close
Kai Pfaffenbach/Reuters

Авиакомпании Германии требуют, чтобы власти страны приняли решительные меры по уничтожению неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над аэропортами. Об этом заявил президент ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Меня злит, что необходимость действий по проблеме дронов осознается только сейчас. Мы указываем на эту проблему уже десять лет», — сказал глава BDF.

Гербер добавил, что в случае возникновения подобных ситуаций нужно оперативно устанавливать ответственных лиц.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что к инциденту с дронами в аэропорту Мюнхена может быть причастна Россия.

Ранее в МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном.

