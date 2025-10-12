Немецкие авиакомпании потребовали сбивать неопознанные беспилотники

Авиакомпании Германии требуют, чтобы власти страны приняли решительные меры по уничтожению неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над аэропортами. Об этом заявил президент ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Петер Гербер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Меня злит, что необходимость действий по проблеме дронов осознается только сейчас. Мы указываем на эту проблему уже десять лет», — сказал глава BDF.

Гербер добавил, что в случае возникновения подобных ситуаций нужно оперативно устанавливать ответственных лиц.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что к инциденту с дронами в аэропорту Мюнхена может быть причастна Россия.

Ранее в МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном.