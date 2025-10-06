В Германии обвинили Россию в инциденте с дронами над аэропортом Мюнхена

Премьер Баварии Зёдер обвинил Россию в инциденте с дронами над аэропортом Мюнхена

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что к инциденту с дронами в аэропорту Мюнхена может быть причастна Россия. Его слова приводит телеканал ARD.

Он заявил, что не может подтвердить этого точно, но считает, что появление БПЛА рядом с аэропортом как-то связано с Россией.

«Это также форма гибридной войны, чтобы заставить нас нервничать, вселить в нас страх. Вот почему мы не должны проявлять слабость или бояться», — сказал Зёдер.

Политик призвал действовать «разумно, хладнокровно, но последовательно».

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что дроны, замеченные на прошлой неделе в небе над Мюнхеном, могут быть связаны с Россией.

Ранее в МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном.