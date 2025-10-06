В МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном

Захарова: власти ФРГ разберутся с дронами в Мюнхене в следующем веке

Власти Германии разберутся с историей с беспилотниками, которые были замечены над Мюнхеном, лишь в следующем веке. Такое заявление в комментарии высказываниям канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной причастности России сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В Берлине еще с «потоками» (подрывами газопроводов. — прим. «Газеты.Ru») не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — отметила Захарова.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что дроны, замеченные на прошлой неделе в небе над Мюнхеном, могут быть связаны с Россией.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Прошлым вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус после инцидентов с дронами заявил, что Путин знает немецкие рефлексы.