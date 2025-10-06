На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предсказали сроки разбора Германией истории с дронами над Мюнхеном

Захарова: власти ФРГ разберутся с дронами в Мюнхене в следующем веке
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Власти Германии разберутся с историей с беспилотниками, которые были замечены над Мюнхеном, лишь в следующем веке. Такое заявление в комментарии высказываниям канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной причастности России сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В Берлине еще с «потоками» (подрывами газопроводов. — прим. «Газеты.Ru») не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — отметила Захарова.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что дроны, замеченные на прошлой неделе в небе над Мюнхеном, могут быть связаны с Россией.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Прошлым вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус после инцидентов с дронами заявил, что Путин знает немецкие рефлексы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами