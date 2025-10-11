На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области два человека пострадали при ударе беспилотника по автомобилю

Хинштейн: семейная пара пострадала при ударе БПЛА по машине в Рыльском районе
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Рыльском районе Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь. Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно», — написал глава региона.

6 октября Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали поселок Коренево в Курской области, в результате чего пострадал местный житель. У 41-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения ног. Он доставлен в Курскую областную больницу, отметил губернатор.

3 октября украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района Курской области. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее военблогер рассказал об обнаруженном в Курской области арсенале ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами