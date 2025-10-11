В Курской области два человека пострадали при ударе беспилотника по автомобилю

Хинштейн: семейная пара пострадала при ударе БПЛА по машине в Рыльском районе

В Рыльском районе Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь. Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно», — написал глава региона.

6 октября Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали поселок Коренево в Курской области, в результате чего пострадал местный житель. У 41-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения ног. Он доставлен в Курскую областную больницу, отметил губернатор.

3 октября украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района Курской области. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

