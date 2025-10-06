На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ обстреляли поселок в Курской области, пострадал велосипедист

Хинштейн: ВСУ обстреляли Коренево в Курской области, пострадал велосипедист
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Коренево в Курской области, пострадал местный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног. Он доставлен в Курскую областную больницу», — написал он.

Хинштейн призвал местных жителей быть осторожнее. Во время сигнала опасности БПЛА местным жителям следует не выходить на улицу, а находясь дома избегать окон.

Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района Курской области, пострадали мужчина и женщина.

Незадолго до этого молодая женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области. 28-летняя пострадавшая обратилась в больницу с осколочными ранениями правой руки. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Курской области рассказали о последствиях удара ВСУ по территории агрофирмы.

