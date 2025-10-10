Российские саперы в Курской области нашли арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе мины и гранаты. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам в арсенале были польские и болгарские мины НЕ 60МА и О-832- DU, германская DM51 A2 и болгарская GHO ручные, а также дымовые гранаты.

В сентябре сообщалось, что Вооруженные силы Украины при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, которые им передали страны НАТО.

По словам источника, оставленные ВСУ боеприпасы не являются «устаревшим хламом». Это вооружение массово используется армиями стран НАТО в настоящее время, уточнил источник. По его словам, это означает, что на Украину отправляют реальные рабочие боевые единицы, а не «списывают утиль».

До этого на отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области нашли записку на русском языке. В ней говорилось о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор записки предостерегает ни в коем случае не поджигать их вертикально, а горизонтально, затем сразу кидать в нужном направлении.

Ранее военкор показал кадры с уничтоженной западной техникой в Курской области.