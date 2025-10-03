На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотник атаковал торговый центр в Курской области

Хинштейн: дрон атаковал торговый центр в Курской области, два человека ранены
Виталий Белоусов/РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Также повреждения получил грузовой автомобиль, находившийся рядом с торговым центром.

«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Берегите себя!» — предупредил Хинштейн.

Днем ранее молодая женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Мокрушино, расположенном в Беловском районе Курской области.

3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Не выжила одна женщина.

Ранее Хинштейн рассказал о возвращении с Украины десяти жителей Суджи.

Атаки БПЛА на Россию
