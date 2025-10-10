Военный эксперт сообщил о продвижении ВС РФ в районе Северска

Марочко: ВС РФ продвинулись у Северска и взяли под контроль часть водоема

Российские военнослужащие за сутки продвинулись в районе города Северска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись восточнее населенного пункта Дроновка и юго-западнее села Серебрянки. В результате им удалось расширить зону контроля севернее Северска.

«Также под огневой контроль взята большая часть водоема Поселковый в Северске», — подчеркнул специалист.

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовики вошли в Северск. Военнослужащие попали в город с восточной части.

До этого Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ плотно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти на всех северных окраинах Северска. Как он сказал, российские подразделения на этом участке фронта продвигаются хоть и небольшими темпами, но «на регулярной основе». Эксперт добавил, что украинские солдаты превратили населенный пункт в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

Ранее военные ВС РФ на Северском направлении взяли в плен украинского солдата.