Глава ДНР рассказал о ситуации в Красном Лимане

Пушилин: ВС РФ продолжают продвижение в ДНР, охватывают Красный Лиман
Reuters

После освобождения Серебрянского лесничества подразделения Вооруженных сил России продвигаются на Краснолиманском направлении Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытались удержаться на этом направлении и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но российские бойцы продолжили натиск.

Меняется ситуация и в направлении Красного Лимана, отметил Пушилин.

Более того, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения ВСУ и продолжился охват Красного Лимана. Населенный пункт вскоре может перейти под контроль ВС РФ, добавил чиновник.

23 сентября советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и городом Северск. Эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии.

Ранее Минобороны РФ утвердило осенний призыв в 2025 году.

СВО: последние новости
