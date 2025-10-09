На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в ДНР

Минобороны РФ: украинская армия взорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса»
true
true
true

Украинские военные подорвали аммиакопровод «ТольяттиОдесса» в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы замедлить наступление подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, взрыв произошел на участке трубы, находящемся в 2,5 км от Русина Яра, около 13:05 мск.

«Указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», — говорится в сообщении МО РФ.

Уточняется, что солдаты ВС РФ не пострадали.

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали нефтепровод «Дружба» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти. Будапешт назвал удары недопустимыми и возмутительными: через «Дружбу» российские энергоресурсы поступают в Венгрию.

20 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Евросоюз рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее стало известно об отказах украинских бойцов выполнять задачи у Купянска.

