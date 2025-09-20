СМИ узнали о намерении ЕС ограничить поставки по нефтепроводу «Дружба»

Евросоюз рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», снабжающему Венгрию и Словакию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства сообщают о планах введения торговых мер в отношении оставшегося российского импорта.

Отмечается, что данные меры не являются частью предложенного ЕС нового пакета санкций, представленного в пятницу, 19 сентября. В отличие от санкций, требующих единогласной поддержки всех стран-членов, принятие торговых мер, например тарифов, требует лишь одобрения большинства столиц.

Подобные шаги помогут ЕС выполнить требование, ранее выдвинутое Дональдом Трампом для присоединения США к санкционной политике союзников против России.

По информации некоторых источников, большинство стран ЕС уже обязались постепенно отказаться от российского ископаемого топлива к концу 2027 года. В связи с этим, применение торговых мер рассматривается как возможный сценарий, если правительства Венгрии и Словакии не предоставят собственные планы по отказу от российских энергоносителей.

Ранее ВСУ атаковали трубопровод «Дружба».