Стало известно об отказах украинских бойцов выполнять задачи у Купянска

ТАСС: солдаты ВСУ отказываются выполнять задачи на Купянском направлении
Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие отказываются выполнять задачи по закреплению на позициях на Купянском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты, пишет ТАСС.

Источник агентства уточнил, что на данном участке фронта находятся подразделения 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Продолжают отмечаться случаи отказа боевиков <...> от выполнения задач по закреплению на рубежах на Купянском направлении», — сказал он.

В силовых структурах рассказали, что в одном из радиоперехватов слышно, как два украинских офицера обсуждают отказ подчиненных выдвинуться на позиции и подготовить укрепления. По словам командира бригады ВСУ, солдаты боятся, что военные Вооруженных сил РФ «их просто разберут». Тогда начальник украинского командира говорит, что он лично должен выдвинуться на позицию, но мужчина заявляет, что «не готов к этому».

9 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что формирования ВСУ потеряли более 2 500 бойцов в ходе сражений за Купянск. Также журналисты отметили, что российским штурмовикам удалось продвинуться вглубь города на два километра.

Ранее пророссийское подполье в Купянске помогло бойцам ВС РФ войти в город.

