Командир «Ахмата» раскрыл потери спецназа под Курском

Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил в Telegram-канале, что в боях под Курском подразделение потеряло 1500 человек.
Военнослужащий пожаловался на нападки на подразделение в соцсетях.
По словам «Аида», ни на каком другом направлении спецназ «Ахмат» не нес таких потерь, как в битве за Курск.
«Вы обвиняете подразделение, которое за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру», — сказал военный.
Он добавил, что подразделение понесло большие потери также в Белгородской области, но не назвал точных цифр.
3 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что потери России кратно меньше, чем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он добавил, что у российской стороны, «к сожалению», тоже есть потери.
Также Путин заявил, что за сентябрь украинская армия лишилась почти 45 тысяч солдат, причем половина потерь — безвозвратные.
Он объяснил разницу между российской и украинской армией: в ВС РФ граждане приходят добровольно, а в ВСУ — по итогам принудительной мобилизации. Таким образом, Киев просто посылает людей на убой, подытожил российский лидер.
Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.