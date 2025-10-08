На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командир «Ахмата» раскрыл потери спецназа под Курском

Командир «Аид»: в боях под Курском «Ахмат» потерял 1500 человек
Станислав Красильников/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил в Telegram-канале, что в боях под Курском подразделение потеряло 1500 человек.

Военнослужащий пожаловался на нападки на подразделение в соцсетях.

По словам «Аида», ни на каком другом направлении спецназ «Ахмат» не нес таких потерь, как в битве за Курск.

«Вы обвиняете подразделение, которое за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру», — сказал военный.

Он добавил, что подразделение понесло большие потери также в Белгородской области, но не назвал точных цифр.

3 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что потери России кратно меньше, чем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что у российской стороны, «к сожалению», тоже есть потери.

Также Путин заявил, что за сентябрь украинская армия лишилась почти 45 тысяч солдат, причем половина потерь — безвозвратные.

Он объяснил разницу между российской и украинской армией: в ВС РФ граждане приходят добровольно, а в ВСУ — по итогам принудительной мобилизации. Таким образом, Киев просто посылает людей на убой, подытожил российский лидер.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

