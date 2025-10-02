На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь

Путин: за сентябрь ВСУ лишились 44,7 тысячи солдат
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

За прошедший месяц украинская армия лишилась почти 45 тысяч солдат, причем половина потерь — безвозвратные, рассказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«За сентябрь потери [ВСУ] где-то 44,7 тыс. человек, из них почти половина — безвозвратные», — сказал Путин.

Он также объяснил разницу между российской и украинской армией: в ВС РФ граждане приходят добровольно, а ВСУ — по итогам принудительной мобилизации. Таким образом Киев просто посылает людей на убой, подытожил российский лидер.

26 сентября Министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Юнаковку в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север»». В течение недели они продвинулись в глубину обороны ВСУ на Сумском направлении, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Путин рассказал об ответе России на милитаризацию Европы.

СВО: последние новости
