Путин сравнил потери России и Украины

Потери России кратно меньше, чем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что у российской стороны, «к сожалению», тоже есть потери.
Также Путин заявил, что за прошедший месяц украинская армия лишилась почти 45 тысяч солдат, причем половина потерь — безвозвратные.
Он объяснил разницу между российской и украинской армией: в ВС РФ граждане приходят добровольно, а в ВСУ — по итогам принудительной мобилизации. Таким образом Киев просто посылает людей на убой, подытожил российский лидер.
26 сентября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Юнаковку в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север». В течение недели они продвинулись в глубину обороны ВСУ на Сумском направлении, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.