Путин назвал число дезертиров в ВСУ

Путин: из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек
Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Из Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по август дезертировали 150 тысяч человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«С января по август — 150 тысяч дезертиров. А почему? Людей схватили с улицы, они бегут», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что в России тоже есть дезертиры, самовольно оставляющие воинские части, но их единицы.

Незадолго до этого политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно о провале украинской программы по возвращению в строй дезертиров.

