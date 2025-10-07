На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал об обеспечении потребностей ВС РФ со стороны ОПК

Путин: ОПК полностью обеспечивает потребность ВС РФ в высокоточном оружии
Президент России Владимир Путин отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в обеспечении действий российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятия «оборонки» обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике», — заявил Путин.

Сегодня глава государства провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба РФ, а также командующими группировками войск в зоне специальной военной операции. Он заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО на Украине. По его словам, решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

Российский лидер также подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.

