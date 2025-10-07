Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине

Украина наносит удары по мирным объектам на территории России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим покровителям с Запада. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Президент России отметил, что, несмотря на попытки сопротивления, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.

«И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что главная задача — обеспечить безопасность россиян, а также стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

До этого Владимир Путин отмечал, что потенциальная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях России и США. При этом он допустил, что такие ракеты могут нанести ущерб, но российское ПВО «будет их сбивать».

Ранее на Западе заявили, что Украина уже использует ракеты «Фламинго» для ударов вглубь РФ.