Военные формируют огневой мешок для группировки ВСУ под Харьковом

Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ у Каменки Харьковской области

Российские военнослужащие создают условия для окружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменка Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы посмотрим на карту боевых действий, то наши военнослужащие продвигаются с Каменки и с Красного Первого в северном направлении, формируя своеобразный огневой мешок», — пояснил эксперт.

6 октября российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. После этого бойцы группировки «Север» установили в селе российский флаг.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянска Харьковской области и расширяют зону контроля.

В июне Марочко сообщал, что подразделения ВСУ на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка бросили свои позиции.

Ранее в Харькове зафиксировали отключение света.