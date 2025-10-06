На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны показало видеокадры освобождения села в Харьковской области

Министерство обороны РФ показала кадры из села Отрадное (Харьковская область), которую освободили бойцы подразделений группировки войск «Север». Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Незадолго до этого стало известно, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» населенный пункт был взят под контроль армии России.

2 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска полностью выбили украинские подразделения из Отрадного.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее военные установили флаг России в селе Отрадное Харьковской области.

