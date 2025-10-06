На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль Отрадное в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Отрадное в Харьковской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

2 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Отрадного.

1 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

26 сентября Марочко заявил, что российские войска продвинулись на 3 км вглубь обороны украинской армии на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в Отрадное. Он отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами