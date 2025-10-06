Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Отрадное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

2 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Отрадного.

1 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

26 сентября Марочко заявил, что российские войска продвинулись на 3 км вглубь обороны украинской армии на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в Отрадное. Он отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.