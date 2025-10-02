Ганчев: ВС России продолжают блокировать ВСУ в Купянске с севера и с запада

Российские войска продолжают блокировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в северной и западной части города Купянск в Харьковской области и расширяют зону контроля. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«В настоящее время наши войска продолжают блокировать Купянск с северной его части и с западной. Таким образом, мы расширяем зону контроля», — уточнил он.

По словам Ганчева, за прошедшие годы ВСУ создали из города серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

До этого советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что украинское командование перебросило в Купянск элитные подразделения пехоты.

По его словам, несмотря на то, что противник отправил на это направление значительные резервы, в том числе «элитные подразделения пехоты и БПЛА», ВСУ несут потери, как личного состава, так и техники.

Также Кимаковский заявил, что украинские военные блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи мирного населения используются как живой щит. При этом ВСУ оборудуют огневые точки и позиции в домах, в подвалах которых находятся обычные граждане.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.