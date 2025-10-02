На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России расширяют зону контроля в Купянске

Ганчев: ВС России продолжают блокировать ВСУ в Купянске с севера и с запада
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска продолжают блокировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в северной и западной части города Купянск в Харьковской области и расширяют зону контроля. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«В настоящее время наши войска продолжают блокировать Купянск с северной его части и с западной. Таким образом, мы расширяем зону контроля», — уточнил он.

По словам Ганчева, за прошедшие годы ВСУ создали из города серьезный укрепрайон, что сказывается на оперативности его освобождения.

До этого советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что украинское командование перебросило в Купянск элитные подразделения пехоты.

По его словам, несмотря на то, что противник отправил на это направление значительные резервы, в том числе «элитные подразделения пехоты и БПЛА», ВСУ несут потери, как личного состава, так и техники.

Также Кимаковский заявил, что украинские военные блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи мирного населения используются как живой щит. При этом ВСУ оборудуют огневые точки и позиции в домах, в подвалах которых находятся обычные граждане.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами