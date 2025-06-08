Марочко: ВСУ бросают позиции у Каменки и Строевки, отступая на третью линию обороны

Подразделения ВСУ на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка Харьковской области бросили свои позиции. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке Строевка-Каменка наши военнослужащие продолжают вытеснять противника. Увеличено межпозиционное пространство. На некоторых участках противник оставил свои позиции», — рассказал он.

Населенные пункты Строевка и Каменка российские войска взяли под контроль в мае этого года.

Марочко также сообщал, что российские военнослужащие берут в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Радьковка Харьковской области.

До этого Марочко рассказал, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю. Он отметил, что добиться этого удалось в результате методичного наступления при поддержке артиллерии и авиации.

Раннее российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области.