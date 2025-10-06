На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский чиновник заявил, что украинцы «кайфуют» во время конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: украинцы живут, кайфуя, во время конфликта
Thomas Peter/Reuters

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому изданию «Главком» заявил, что украинцы «кайфуют» во время боевых действий.

В качестве примера он привел Афганистан, Йемен и Палестину, и то, как там живут люди во время конфликтов.

«Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало [во время конфликта]», — поделился Ким.

Он также добавил, что три с половиной года российско-украинского конфликта равны 15 годам во Второй мировой войне из-за быстрого развития событий и новых технологий. Из этого Ким сделал вывод, что люди устали гораздо больше.

30 сентября бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в 2022 году имела шансы выйти на границы 1991 года, однако допустила ошибку, поставив знак равенства между возвращением территорий и завершением конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.

