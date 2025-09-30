Украина в 2022 году имела шансы выйти на границы 1991 года, однако допустила ошибку, поставив знак равенства между возвращением территорий и завершением конфликта. Об этом бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Был [шанс]. И общество сделало огромную ошибку, поставив знак равенства между границами 91-го года и победой, концом войны», — сказал Кулеба.

По его словам, сегодня все на Украине понимают, что выход к границам 2022 или 1991 года не приведет к завершению конфликта Москвы и Киева. Согласно утверждению экс-министра, противостояние закончится только тогда, когда «Россия откажется от идеи возвращения Украины под свой контроль».

Любая другая ситуация будет означать продолжение конфликта, считает Кулеба.

«Я считаю, что большая ошибка 2022 года – это раскрутка этих ожиданий о тотальной победе. И я тоже был частью этого информационного потока. Я тоже попал в ловушку этой эйфории того, что мы выстояли. Это естественно, что мы попали в эту ловушку», — сказал он.

До этого газета El Pais писала, что жители Украины не верят в возможность возвращения страны к старым границам. В ней подчеркивается, что подобный пессимизм царит и в рядах Вооруженных сил Украины. Как рассказал солдат дислоцированной в зоне боевых действий 43-й бригады украинских войск, он «не видит никаких шансов» на возвращение утраченных территорий.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.