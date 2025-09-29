Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины

Россия не будет устанавливать новые границы Украины. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности, чьи слова приводит The Guardian.

Так он ответил на вопрос о том, готов ли Киев идти на территориальные уступки для завершения конфликта. В ответ на это Зеленский повторил, что границы страны определены ее конституцией.

«Россия не будет устанавливать новые границы на Украине», — заявил Зеленский.

В то же время в интервью порталу Axios он заявлял, что Украина готова говорить о новых границах де-факто, если у Киева не будет сил, чтобы вернуться к этой теме в будущем.

«Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием», — сказал Зеленский.

Ранее в Британии заявили о ярости Зеленского из-за действий России.