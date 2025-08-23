Опубликованы кадры сгоревшего в закарпатском Мукачево завода

Украинские СМИ опубликовали кадры разрушенного пожаром американского заводе Flex в городе Мукачево, расположенного в Закарпатской области. Соответствующие снимки обнародовал украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Пожар площадью 7 тыс. кв. метров на промышленном предприятии начался 21 августа. Как уточнили в администрации Мукачево, пожар возник в результате комбинированного удара ракет и беспилотников. Сотрудники украинских экстренных служб больше суток не могли локализовать огонь. При этом в тушении были задействованы 54 спасателя, два пожарных поезда и 15 единиц другой техники. Позднее огонь локализовали.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщал, что огонь охватил завод Flextronics. Данное предприятие специализируется на выпуске электроники по заказу других компаний. В том числе оно производит рации двусторонней связи.

Ранее в Одессе после взрывов произошел мощный пожар.