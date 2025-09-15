На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае указали на законность сотрудничества с Россией

МИД Китая назвал законным торговое и энергетическое сотрудничество с Россией
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Торговое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, в том числе Россией, является законным. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Линь Цзянь, передает РИА Новости.

В ходе мероприятия дипломата попросили прокомментировать призыв США к странам — членам НАТО и «Большой семерки» (G7) ввести пошлины в отношении Китая в связи с тем, что он импортирует российскую нефть.

«Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики», — отметил Линь Цзянь.

13 сентября американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social обращение к странам — членам Североатлантического альянса, в котором предложил им ввести тарифы в диапазоне от 50% до 100% на импортируемые из Китая товары. Трамп выразил уверенность, что такой шаг подтолкнет Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта и поспособствует завершению боевых действий.

В тот же день администрация США призвала страны G7 ввести пошлины против государств, покупающих российскую нефть.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС в Южной Корее.

