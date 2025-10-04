В Чернигове произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Чернигове, который находится на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в некоторых районах Черниговской области звучат сигналы воздушной тревоги. Кроме того, сирены работают в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Сумской и Харьковской областях.

Накануне вечером в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) раздались взрывы.

3 октября сообщалось, что военные объекты на Украине в ночь на пятницу подверглись массированному комбинированному удару. По территории страны было выпущено порядка 300 дальнобойных ударных дронов. Кроме того, на Украине зафиксировали атаки с применением семи баллистических и 17 крылатых ракет.

На этом фоне в семи регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Ранее ВС России уничтожили заводы по производству ракет на Украине.