На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чернигове произошел взрыв

В Чернигове на севере Украины раздался взрыв
true
true
true
close
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел в городе Чернигове, который находится на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в некоторых районах Черниговской области звучат сигналы воздушной тревоги. Кроме того, сирены работают в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Сумской и Харьковской областях.

Накануне вечером в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) раздались взрывы.

3 октября сообщалось, что военные объекты на Украине в ночь на пятницу подверглись массированному комбинированному удару. По территории страны было выпущено порядка 300 дальнобойных ударных дронов. Кроме того, на Украине зафиксировали атаки с применением семи баллистических и 17 крылатых ракет.

На этом фоне в семи регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Ранее ВС России уничтожили заводы по производству ракет на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами