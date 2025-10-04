На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные уничтожили 20 дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 20 дронов над тремя областями России
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

17 беспилотников сбили над Белгородской областью, 2 — над Брянской областью и 1 — над Орловской областью.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны за три часа сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

В ночь на 4 октября над регионами России было уничтожено 117 украинских БПЛА.

По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 314 беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами