Военные уничтожили 20 дронов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени.
17 беспилотников сбили над Белгородской областью, 2 — над Брянской областью и 1 — над Орловской областью.
До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны за три часа сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
В ночь на 4 октября над регионами России было уничтожено 117 украинских БПЛА.
По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 314 беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.