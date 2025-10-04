Военные уничтожили 20 дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 20 дронов над тремя областями России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

17 беспилотников сбили над Белгородской областью, 2 — над Брянской областью и 1 — над Орловской областью.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны за три часа сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

В ночь на 4 октября над регионами России было уничтожено 117 украинских БПЛА.

По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 314 беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.