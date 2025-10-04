Российские военные за сутки сбили более 300 дронов в ходе СВО

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 314 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 314 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России сбили пять управляемых авиационных бомб, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным ведомства, с начала СВО украинская армия лишилась 88 028 беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 4 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Брянской области.

Позднее стало известно, что силы противовоздушной обороны за три часа сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.