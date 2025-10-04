На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили почти 30 дронов над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 29 дронов над Белгородской областью
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Кумылженском районе Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 4 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленинградской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

